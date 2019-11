TMW RADIO - Luiso: "La Nazionale entusiasma. Juric come Gasperini"

L'ex attaccante Pasquale Luiso è intervenuto a TMW Radio, durante Stadio Aperto, per parlare di centravanti e non solo.

Su Belotti e Immobile in Nazionale

"Giusto alternarli per ora, Mancini saprà su chi contare al momento opportuno, ossia all'Europeo. Sono grandi bomber. Immobile è una macchina da guerra, Belotti idem. Nella partite importanti, Mancini deciderà. Per me possono coesistere, hanno caratteristiche diverse. Immobile può giocare anche più esterno, Belotti è più da centro area".

Sulla Nazionale

"Adesso ci sono tanti giovani interessanti. Mancini è stato bravissimo. Zaniolo ha avuto la fortuna di trovarlo, così come Tonali e tanti altri giovani, in cui ha creduto. Mancini sa vedere il talento. Ora ci aspettiamo un grandissimo Europeo. E' un'Italia che ha voglia ed entusiasmo. Vederli giocare è un piacere, sembra l'Italia di Lippi al Mondiale del 2006".

Sulla Sampdoria

"Di Francesco? Non sarei andato lì dopo la Roma. Era affascinato e il presidente lo avrà coinvolto molto. Aveva fatto bene a Roma, ma sono scelte. Ha perso pure lui l'entusiasmo magari nel passare da Roma a Genova. Serviva un attaccante, non può esserci solo Quagliarella. Fabio sta attraversando un momento non brillantissimo. Vedremo se ripareranno a gennaio. E poi serve più tranquillità e Ranieri la sta dando e sta ottenendo qualche risultato".

Su Verona e Lecce

"Juric sta dimostrando davvero di valere una buona squadra. Sta facendo un calcio spettacolare. A Torino ha fatto qualcosa d'impressionante. Era il pupillo di Gasperini e si vede. Copia molto il gioco del suo maestro e si vede. Anche Liverani mi piace molto. Mi incontrai con lui in Serie C due anni fa, gli feci i complimenti per il miracolo a Terni. E' un allenatore importante. Chi ha giocato a centrocampo riesce meglio nel mestiere di allenatore".