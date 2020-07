tmwradio M.Paganin: "Inter, Conte arrabbiato. Col il Verona sfida delicata"

Per parlare della sfida dell'Inter contro il Verona è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Paganin.

Sfida al Verona delicata dopo la delusione con il Bologna:

"Credo sia ancora arrabbiato per quanto successo. I punti lasciati con Sassuolo e Bologna sono ancora nella sua testa. L'Inter deve puntare al secondo posto, può accorciare sulla Lazio ma su un campo non facile. Il Verona ha subito quasi i gol della Lazio, fa un calcio propositivo ed è in fiducia. Si cominciano a far sentire però le partite consecutive".

Il 3-5-2 può sostenere Eriksen?

"E' trequartista, ha fatto molto bene ma col Bologna si è notato meno il suo lavoro. C'è un cambiamento nel modo di pensare di Conte e sul modulo. I due mediani e i due esterni devono fare più lavoro ora, ma si sta lavorando sull'equilibrio di squadra. la difficoltà è che giocando ogni tre giorni un tecnico non può provare le cose durante la settimana. E poi non possono esserci margini di errore. Ma credo che l'Inter stia cambiando mentalità. Vedremo se andando avanti continuerà sa seguire questo pensiero".

Lautaro sembra essersi perso. Può incidere l'interesse del Barcellona?

"Problemi non ci sono. Magari è un momento di appannamento, mancano le prestazioni. Non gli mancano le occasioni. Ci sta che ci siano alti e bassi, è un po' di appannamento ma capita a tutti ora con tutte le gare ravvicinate".