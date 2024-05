Le pagelle di Zirkzee: serata difficile per lui, gli spunti non mancano ma non incide

Prestazione con più luci che ombra per Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna non ha trovato il giusto guizzo nel match contro il Torino. "Si fa vedere subito con una conclusione fuori - analizza la Gazzetta dello Sport - poi però non trova varchi nonostante arretri fino a centrocampo. Un altro tiro a lato nella ripresa e stop. Pochino… ". Voto 6 per Tuttosport: "Buongiorno e Masina non lo hanno perso d’occhio. Per lui serata difficile, ma è bello vederlo con il pallone tra i piedi".

Anche il Corriere dello Sport ha premiato con una sufficienza la sua gara: "Il primo tentativo del Bologna è suo, ma la conclusione è fuori di pochissimo. Secondo tempo intenso, ma con poca concretezza". Questo quanto scrive TMW: "Gli spunti non gli mancano ma il duello con Buongiorno non va dalla sua parte. Serata no per la stella del Bologna".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5