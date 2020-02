TMW RADIO - M.Paganin: "Inter, derby che può cambiarti la stagione"

L'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del derby di Milano ma non solo.

A chi daresti l'Oscar di giornata?

"Inter e Lazio stanno giocando bene e se la giocheranno fino alla fine con la Juve. Il calcio è bello perché è imprevedibile. Potrebbero arrivare allo scontro diretto anche a pari punti. L'Inter sta molto bene, anche dal punto di vista mentale. Lo si è visto nel secondo tempo del derby. Non ha toccato la squadra ma ha toccato i tasti giusti nella mente dei suoi ragazzi. Sono quei momenti che possono cambiarti la stagione. Non mi ricordo un derby così emozionante. Non pensavo, visto il primo tempo, che l'Inter potesse ribaltare il punteggio. Come squadra non protagonista lo darei al Verona, che sta facendo un grande campionato".

Che cosa pensi del momento Juventus?

"Va riconosciuto ad Allegri il merito di aver fatto tanto bene con la Juve. Richiamarlo in panchina al posto di Sarri? Ci si aspettava che Sarri facesse diventare una squadra vincente e bellissima da vedere. Non è così facile, ma sta facendo un buon lavoro. Ha vinto per anni tutto, non è facile bissare. Bisogna essere grati alla Juve di aver alzato il livello del nostro campionato. La pelle dell'orso non va mai venduta prima. La Juve ha sempre dimostrato che si fa trovare pronta sempre al momento chiave. Anche Lazio e Inter hanno fatto cose importanti. L'Inter non si è persa. Ne ha tratto beneficio tutto il campionato da questa Juventus. Ora inizia la parte più importante. L'Inter con l'EL avrà un turno in più da giocare rispetto a chi fa la Champions, oltre alla Coppa Italia. La Lazio ha una rosa molto corta ma giocherà solo il campionato. Con diverse assenze, ha vinto a Parma. Significa che c'è mentalità".

Un pensiero sul derby del Milan?

"Mi è piaciuto moltissimo nel primo tempo, ha messo in difficoltà l'Inter. Poi è mancato il ritmo e l'intensità. Ha patito molto l'Inter dal punto di vista fisico. E' bastato un episodio a far crollare dal punto di vista mentale il Milan. Ci sarà da lavorare su questo. Pioli deve lavorare su questo, costruendo una mentalità che si rinforza con i risultati positivi".