tmwradio M. Paganin: "Milan, servono giocatori affermati. Meglio Milik di Jovic"

vedi letture

Per parlare di Milan è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Paganin.

Tra Jovic e Milik chi preferisce in chiave Milan?

"Jovic non ha fatto benissimo quest'anno, anche se è giovane. Ha giocato e poco e faticato molto. Credo che incontrerebbe le stesse difficoltà trovate al Real. Entrambi hanno avuto problemi fisici ma che sono stati in grado di riprendersi e di far vedere qualità importanti. E poi dipende dal modulo di gioco che si vuole adottare. Milik parte in vantaggio perché ha giocato con Sarri con un modulo simile a quello dei rossoneri".

Che futuro aspetta il Milan?

"I tifosi si aspettano giocatori importanti e affermati. Non è un club di primissima fascia al momento e i giocatori non vengono perché non si gioca la Champions. Si deve accontentare di giocatori che non sono al top, ma servono giocatori importanti per tornare in Europa. Bene i giovani ma con campionati importanti alle spalle".

Hernandez e Bennacer sono però nel mirino di grandi squadre:

"Theo Hernandez e Bennacer hanno fatto vedere qualità e di poterci stare con il Milan. Donnarumma potrebbe pensare di perderlo, perché le offerte potrebbero essere irrinunciabili. Ma gli altri no. Il segnale che deve arrivare dalla società è che i giovani che possono creare l'ossatura della squadre rimangono, a meno di offerte irrinunciabili".