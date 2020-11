tmw radio Magnocavallo: "Atalanta, troppi i tre impegni. La squadra non è brillante"

L'ex calciatore Giorgio Magnocavallo ha parlato dell'Atalanta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Stasera l'Atalanta affronta il Liverpool. Sfida impossibile?

"Sulla carta sì, poi veniamo da un mese in cui ha avuto poco i nazionali, cosa a cui non era abituata. Per arrivare a certi livelli devi essere campione e non solo fuoriclasse. L'Atalanta è brava, ha un suo modo di giocare spettacolare ma per diventare un'outsider ci vogliono altri tipi di giocatori, con esperienza. Tre fronti sono pesanti ancora da digerire".

Il momento dell'Atalanta può essere spiegato anche dal momento poco brillante del Papu?

"Gomez fa parte dei pochi fuoriclasse dell'Atalanta. Ma se non ci fossero tutti questi impegni potrebbe ambire allo Scudetto. Come intelaiatura di base per il campionato è matura per fare grandi cose".

Gli ultimi acquisti ancora non si sono integrati:

"Alcuni elementi non hanno potuto esprimersi. Romero è uno dei pochi che si è inserito molto bene. Non vedo brillante tutta la squadra però ora".