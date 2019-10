© foto di Federico Gaetano

L'ex centrocampista e tecnico Antonio Manicone ha parlato di Champions League e Inter a TMW Radio, durante Maracanà.

Sull'Atalanta

"Chi parla di progetto finito sbaglia. Ci capisce poco di calcio. Bisogna fare solo i complimenti. E' il primo anno di Champions, si fa così esperienza. Bisogna togliersi il cappello di fronte ad una squadra che vuole proporre calcio anche davanti al City. I 5 gol presi ieri fanno parte di un percorso che c'è da fare. E poi non è ancora fuori dai giochi. Non è un problema di atteggiamento o moduli ma di giocatori e qualità che è andata in campo. Il City ha atto valere questo aspetto, mentre l'Atalanta ha giocato al 100% con i suoi uomini. Gasperini spinge per essere sempre propositivi, in casa e fuori. E lo ha fatto anche ieri. La qualità dei singoli però alla lunga viene fuori e si è visto".

Sull'Inter e la sfida al Dortmund

"Sicuramente sarà subito aggressiva. Il Dortmund lo conosco bene, ha un tecnico svizzero, a Barcellona meritava di vincere. E' una squadra in salute, l'Inter dovrà dimostrare sul campo di essere superiore. Il punto di forza è la compattezza, sono molto solidali e molto veloci nelle ripartenze. Ottima la costruzione di gioco, merito di un tecnico tra i più bravi in Europa. Conte investe sul gruppo e sull'intensità di gioco. Servirà molta determinazione, si dovrà fare gol ma occhio anche dietro".