A dire la sua sui temi più attuali è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone.

La svizzera è il primo campionato che si è fermato per Coronavirus:

"Sì, quando in Italia c'erano già i primi casi. Sono stati lungimiranti ad applicare questa politica. Quando hanno cominciato a sospendere le partite e le scuole in Italia, in Svizzera si era rimasti aperti. Quando è iniziata ad aumentare la percentuale di contagiati, si sono chiuse anche le scuole".

Tonali, Chiesa, Castrovilli. Su chi punteresti per una grande squadra?

"Bisogna in che contesto vanno e quante possibilità hanno di giocare. Sono tre giocatori diversi, fortissimi, nel giro della Nazionale e di sicuro avvenire. Di sicuro cresceranno, ma devono giocare nel ruolo ruolo".

Michels, Cruijff, Sacchi, Guardiola: chi ha rivoluzionato di più il mondo del calcio?

"Io aggiungerei anche Zeman, perché tanti allenatori si sono rifatti a lui, anche a livello internazionale. Guardiola si è rifatto molto a Cruiff, ma anche Sacchi è stato un grande. ha cambiato il modo di vedere il calcio. Per me sono tutti alla pari, sono dei grandissimi".