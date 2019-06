TMW RADIO - Montefusco: "Napoli, Ancelotti deve far venire campioni"

L'ex giocatore del Napoli e tecnico Vincenzo Montefusco ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei vari temi di giornata.

Su Totti

"Non è detto che i grandissimi campioni sappiano fare anche i dirigenti. Dovrebbero studiare, perché è tutto un altro lavoro. Doveva chiarire fin da subito il suo ruolo di dirigente. A volte mettono le bandiere in certo posti ma non si dà mai un incarico preciso. E' la chiarezza che è mancata. Per questo Totti c'è rimasto male. Ha fatto bene a dimettersi, ma lo ha fatto troppo tardi. Doveva farlo già lo scorso anno".

Su Sarri

"Sarri ha fatto un lavoro eccezionale a Napoli ma basta. Ora c'è un nuovo allenatore. Speriamo che Ancelotti riesca a concludere quest'anno il lavoro iniziato la scorsa stagione. Ora speriamo che si imponga lui con la società per far venire due-tre giocatori importanti".