TMW RADIO - Montemurro: "UEFA non toglierà la finale a Istanbul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro ha detto la sua sui vari temi legati all'attualità calcistica e non solo. Queste le sue considerazioni:

Sull'Italia: "Siamo felicissimi del lavoro di Mancini, sta lanciando tanti giovani talenti raccogliendo al contempo risultati. Sta arrivando nuova attenzione alla maglia azzurra".

Sul caso Turchia: "L'operato di Erdogan per lo sport, nel suo Paese, ha portato a una svolta epocale: sono stati investiti miliardi e costruiti circa 20 stadi, oltre alla nascita dell'Istanbul Basaksehir. Ciò che avviene sul lato politico è ovviamente molto opinabile. Probabilmente l'Uefa ha spazio di manovra per intervenire, ma la finale di Champions League a Istanbul è stata concessa perchè la stessa Turchia ha perso per quattro volte consecutive la possibilità di ospitare gli Europei. Revocarla sarebbe una sanzione politica, più che sportiva, e avrebbe ripercussioni finanziarie evidenti. Non credo arriverà una sanzione tanto pesante. La Uefa non può sostituirsi alle dinamiche politiche internazionali, ma può sanzionare vari gesti che avvengono durante le gare. La Turchia sta vivendo, al momento, delle grandi contraddizioni interne".

Sul razzismo: "Da quando sono presidente del calcio a 5 non ho mai riscontrato episodi di razzismo in circa 3 anni. Le squadre professionistiche devono mettere in atto un importante progetto di prevenzione e individuare direttamente i responsabili dei fatti. A livello personale non ho mai vissuto episodi del genere".