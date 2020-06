tmwradio Montervino: "Gattuso concreto, in tre mesi ha vinto più di Sarri e Ancelotti"

L'ex centrocampista Francesco Montervino, oggi ex direttore generale del Nola, è intervenuto in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

A Napoli è festa grande dopo la vittoria in Coppa Italia.

"Gattuso è stato l'uomo giusto al momento giusto in una piazza sbagliata. Gattuso ha vinto anche più di Sarri, che in tre anni ha preso 'zeru tituli'. In tre mesi ha fatto quello che nessuno è riuscito a fare in quattro anni e mezzo. Pensa come un giocatore, ha valutato le difficoltà e le ha risolte. Da ex giocatore molto simile a lui, posso dire che l'atteggiamento di ieri del Napoli è di quelli che avrebbero venduto cara la pelle. Il Napoli esprimeva un calcio fuori di ogni logica, è stato una scelta di Sarri puntare solo al campionato. Ma quando perdi in quel modo paghi la scelta di puntare tutto su una competizione".

Questo Napoli può esaltarsi anche al Barcellona?

"Il Barcellona resta il favorito, nonostante la concretezza di Gattuso. La Napoli città però si è abituata a fare cose impossibili, l'entusiasmo di oggi può dare grandi motivazioni. La percentuale si è alzata: la voglia e la mentalità della squadra conta. Quella mentalmente sta meglio in Italia è il Napoli, è molto più difficile arrivare quarti che battere il Barcellona".