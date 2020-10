tmw radio Novellino: "Questo Milan può sognare. Inter, Barella mi ricorda Tardelli"

vedi letture

Mister Walter Novellino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di campionato e delle italiane nelle Coppe.

Milan che pareggia con la Roma. Come commenta la partita?

"Gioca bene il Milan, ha un fenomeno davanti come Ibra. I giocatori sono migliorati, ma devo dire che la Roma ha giocato bene, ha dimostrato carattere, personalità. In generale bene entrambe, ma il Milan è quella più continua e che può ambire a qualcosa di più importante, anche in Europa. Il Milan può sognare".

Inter e Atalanta, da chi aspettarsi la riscossa in Champions?

"Le due sconfitte in campionato dell'Atalanta? Ce l'ha di mancare all'inizio di campionato, ma sta giocando comunque bene e ha carattere. Ora è diventata più una squadra da Champions. Con la Samp ha giocato sottotono ma Ranieri l'ha preparata bene la partita. Mi aspetto di più dall'Inter però, è fortissima e deve puntare in alto. Barella mi ricorda Tardelli, sempre in movimento e che si inserisce, e poi è cattivo. Eriksen è bravo ma ultimamente non sta rendendo, sta facendo fatica a inserirsi nei meccanismi di Conte".

Come vede Iachini a Firenze?

"Sto facendo il tifo per lui, tutti lo vedono via. Ma Commisso ha detto bene, ha bisogno di tempo per ottenere risultati .E' difficile pretendere bel gioco ora".