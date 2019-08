TMW RADIO - Paganin: "Inter-Roma, sì a scambio Icardi-Dzeko"

L'ex difensore Antonio Paganin a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio,ha detto la sua sull'Inter, sua ex squadra.

Sull'Inter e il mercato

"Ha due grandissimi problemi, ossia Nainggolan e Icardi, con quest'ultimo che blocca tutto il mercato. Nei prossimi giorni si potrà sbloccare qualcosa. L'Inter fa bene a non svendere ma a trovare la giusta soluzione. No di Lukaku? Avrà altri piani. Non era la punta ideale per Conte, secondo me. Prenderei Dzeko intanto. Centrocampo? Sensi e Barella non sono fisici ma tecnici. Ma il mercato è ancora lunga, si è messa nella condizione di avere pazienza, di aspettare l'operazione giusta".

Su Icardi

Su Icardi

"C'è un passaggio che è la chiave di tutto, quando Wanda ha detto che piuttosto che andare a spendere male, servono giocatori che servano meglio Mauro. Lì qualcosa si è rotto. Il giocatore si è schierato a favore della moglie e qualcosa si è incrinato nello spogliatoio, che è un luogo sacro. La società avrà chiesto di prendere posizione, lui si è schierato con la moglie. Come finisce? Sarà inevitabile la cessione. Non lo vogliono all'interno dello spogliatoio. Credo sia molto più facile uno scambio con la Roma per Dzeko".