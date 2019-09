TMW RADIO - Paganin: "Inter Sensi dipendente. Il Milan tornerà al 4-3-3"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione "Stadio Aperto", è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin. Questa la sua analisi dei temi caldi di giornata:

Sul derby di Milano



Entrambe le squadre arrivano senza certezze. Il Milan non viene da una bella prestazione e fa fatica ad imbastire una manovra offensiva convincente. Giampaolo chiede tempo, ma quanto ce ne vorrà? L'Inter viene da un ottimo inizio, ma si è smarrita nelle ultime due partite: sarà importante capire se nel derby scenderà in campo l'Iner di inzio campionato o quella di martedì sera.

Sull'Inter

Sui singoli giocatori i nerazzurri sono migliori rispetto ai rossoneri, anche considerati i tanti soldi spesi sul mercato. Sono due progetti differenti, a livello di organizzazione l'Inter è un po' troppo dipendente da Sensi.

Su Conte

La sua mano si vede già molto: Antonio è abituato a dare un'impronta ben precisa. Ho la sensazione che alcuni giocatori che lui ha trovato non siano del tutto compatibili col suo credo calcistico: De Vrij e Skriniar non sono giocatori di costruzione come conte vorrebbe.

Sul Milan

Per i rossoneri è essenziale la posizione di Suso: da trequartista lo spagnolo non si sente particolarmente a suo agio. Credo che col passare del tempo il Milan tornerà al 4-3-3 per esaltare anche meglio le doti di Paquetà.

Sull'Atalanta

Nessun si aspettava questo crollo contro la Dinamo Zagabria. L'esperienza in Europa però non si compra al supermercato, e i croati ne avevano molta di più. La differenza l'ha fatta il ritmo imposto dagli avversari. i bergamaschi possono certamente passare ancora il turno. La gara con la Fiorentina? I nerazzurri hanno qualità e una rosa lunga, sapranno resettare nella testa il brutto ko di Champions League.