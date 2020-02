vedi letture

tmwradio Pasqualin: "Haaland, le commissioni hanno spaventato anche la Juve"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il procuratore Claudio Pasqualin. Ecco le sue parole:

Che ne pensi del lavoro di Fonseca a Roma finora?

"Piace molto, sta facendo bene e fa bene a non mollare e a insistere con un suo stile di gioco. Lo aveva fatto anche prima di incappare in questa serie di sconfitte. Fa bene a rilanciare, perché sembrano idee che possono dare soddisfazioni alla squadra".

Come ti spieghi però la frenata avuta in questo inizio di 2020?

"Non deve turbarsi delle sconfitte. L'ambiente romanista è molto particolare, ma ci si deve rendere conto che non è una squadra stellare. Ma questo allenatore può far bene".

Haaland segna con grande continuità. Come mai ce lo siamo fatti sfuggire in Italia?

"Qualcuno non ha voluto cedere a certe commissioni del cartellino, che valeva poco. A conti fatti, chi ha rinunciato, così come la Juve, ha sbagliato. La realtà è questa. Il Borussia invece c'ha creduto tanto".

Perché non si punta tanto sui giovani in Italia?

"Ci mancano i mezzi economici. Non siamo concorrenziali con altri Paesi. C'eravamo su Haaland, poi arrivano le squadre più potenti economicamente. Curiamo poco i nostri vivai poi".