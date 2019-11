TMW RADIO - Pecci: "Torino, non c'è il salto di qualità"

L'ex calciatore e opinionista tv Eraldo Pecci ha parlato dei temi del momento nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

Sul Torino

"Cairo ci crede, Mazzarri è un buon allenatore, si lamenta un po' troppo. Gli obiettivi sono quelli che sono. Se il presidente dice che pensa di rinnovargli, magari pensa ad altro".

Su Torino-Inter

"Sono partite che non contano niente, nel senso che quando gioco con le grandi hai i complimenti anche se perdi. Le trappole sono le medio-piccole con cui devi vincere e se non lo fai, hai un contraccolpo. Certe sfide con le grandi sono belle per tutti i giocatori".

Sul momento della squadra

"Ci aveva abituato ad una buona difesa ma abbiamo preso troppi gol. Iago Falque davanti è l'unico che salta, Verdi è l'altro ed è stato preso per questo ma si è fatto male e non ha reso. Quando c'è da fare il salto di qualità, quest'anno ma anche gli anni scorsi, il Toro sbaglia".

Sulla coppia Belotti-Zaza

"Belotti è un giocatore che lotta e gira per il campo, come faceva Graziani. Zaza ha delle caratteristiche notevoli, ma riesce raramente a tirarle fuori".