tmwradio Pochesci: "Lazio, Inzaghi ha valorizzato la rosa. Roma, manca equilibrio"

Ospite in studio a TMW Radio, durante Maracanà, mister Sandro Pochesci ha detto la sua sul momento delle romane:

Agnelli parla di Lazio spensierata. Fa bene ad avere paura?

"Il tecnico ha valorizzato la rosa. Inzaghi si è adeguato alle esigenze della società. E' la squadra che è migliorata di più la Lazio. Ha davvero fatto un grande lavoro su una rosa che non era all'altezza di Juve e Inter, facendo diventare importanti giocatori anche non importanti. Oggi sono decisivi anche le riserve".

La Roma viene da due vittorie consecutive. E' finalmente guarita?

"La Roma ha incontrato una squadra che gioca a calcio, e ha vinto per la maggiore qualità. Ha avuto difficoltà con chi gioca dietro e ti può far male nelle ripartenze. E la Roma sta soffrendo in difesa, in questo è da decimo posto. Deve trovare degli equilibri, che però per me si trovano solo con elementi di qualità".