tmw radio Porrini: "Atalanta? Si pensi solo all'Ajax ora. Lazio, Strakosha tornerà titolare"

L'ex calciatore e attuale vice allenatore dell'Albania Sergio Porrini ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del momento dell'Atalanta e non solo.

Si parla di problemi all'interno dello spogliatoio, che ne pensa?

"Nel calcio ne succedono di queste situazioni, dico che stasera è una partita fondamentale e bisogna focalizzarsi solo su quello e basta. Da allenatore ed ex giocatore credo che sia sempre il campo che debba rispondere a certe cose. Mi ricordo un problema simile tra Lippi e Vieri alla Juventus, si risolse tutto in maniera civile e quell'anno vincemmo poi tutto".

Atalanta che può soffrire il 4-3-3 dell'Ajax?

"L'Atalanta ha avuto difficoltà con l'Ajax e anche in casa con il Liverpool che aveva adottato lo stesso modulo, ma non credo che sia questo a fare la differenza ma le qualità tecniche e il modo in cui approcci alla partita".

Come vede la situazione di Strakosha alla Lazio?

"Ha avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico, ha avuto il Covid e non è mai facile poi quando si rientra ritrovare subito la titolarità. Credo che sia solo un momento. Anche Reina non mi è sembrato così fenomenale, soprattutto contro in Champions. Spero che Strakosha possa tornare il numero uno, per la Lazio e per se stesso. Non deve demoralizzarsi ma allenarsi come sempre. L'unica preoccupazione è che quando in passato ho visto tanta concorrenza in porta, alla fine non ha fatto bene a nessuno. Il ruolo del portiere è particolare e serve molta chiarezza sui ruoli".

Come ha visto il successo della Juve in casa del Barcellona?

​​​​​​​"Il Barcellona non perdeva da anni. E' vero anche che la partita era sì importante, perché arrivare primo o secondo conta, ma erano entrambe qualificate. Dire che è la partita ella svolta è difficile dirlo. No nera il grande Barcellona che conosciamo, è in difficoltà. Vediamo, se ci saranno altre 3-4 partite di livello si potrà parlare di svolta".