L'ex attaccante Igor Protti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Nazionale e di campionato.

Belotti: pensando al centravanti della Nazionale, è più avanti lui rispetto agli altri?

"Immobile e Belotti hanno caratteristiche opposte, ma credo che sia un grosso vantaggio. Vuol dire che abbiamo soluzioni diverse. Oggi vediamo che abbiamo tante frecce all'arco, vedi anche Caputo. La squadra gioca così bene per merito di Mancini, perché è un calcio organizzato e di qualità. Immobile è più in difficoltà in Nazionale ma dobbiamo continuare a puntarci".

Napoli-Milan cosa ci dirà?

"Insigne e Ibra sono due attaccanti importanti ma molto diversi. Ibra ha sempre fatto al differenza come presenza e personalità. E fa cose davvero incredibili in campo. Abbiamo di fronte due squadre che più di tutte hanno cambiato la loro fisionomia dopo il cambio allenatore. Pioli e Gattuso hanno inciso tantissimo in momenti molto complicati, quindi complimenti a entrambi".

Quanto può incidere la mancanza del tecnico e del vice in casa Milan?

"Ibra sarà un valore aggiunto. Chiaro che la figura del tecnico è determinante, ma sono convinto che le partite si giocano in campo e i protagonisti principali sono i calciatori. L'importante è che abbiano bene in mente cosa fare".