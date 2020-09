tmwradio Pulcini: "Caso Genoa, no alla sospensione della Serie A"

Il direttore sanitario della Lazio Ivo Pulcini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della situazione relativa al Covid: "Sosta di 14 giorni del campionato? Si deve rispettare la salute di tutti. Se si tratta di una nuova ondata, dobbiamo rispettare le regole. In passato tutte le epidemie sono state gestite da virologi e chimici, non da soli. Oggi facciamo tamponi e se uno è positivo, la persona è malata. Mi chiedo: il positivo asintomatico è malato? E' contagioso? Se sospendono la Serie A per 15 giorni non sono d'accordo. Cosa abbiamo fatto a fare migliaia di tamponi? Li rimettiamo in quarantena tutti? Serve definire con chiarezza le cose, rispondere a queste domande".