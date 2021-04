Caso tamponi. Il Messaggero: "Oggi il 2° round. Procura vuole far decadere le cariche di Lotito"

Il Messaggero in edicola questa mattina fa il punto sulla questione tamponi in casa Lazio. Dopo un mese dal processo di primo grado, Lotito e il procuratore Chiné, nonché Capo di gabinetto del Mef, si ritroveranno alle 11. Il presidente biancoceleste e i due medici, Rodia e Pulcini, assistiti dall'avvocato Gentile, hanno fatto ricorso per cancellare la squalifica di 7 mesi per il numero uno del club. A ricorrere in appello anche Chiné che vorrebbe 13 mesi e 10 giorni a Lotito, 16 per i due medici, più la multa di 200.000 euro come sostenuto a marzo. I legali puntano sulla norma sanzionaria all'interno del protocollo, mai approvato dal Coni. La Procura rinnova le richieste per far sì che Lotito decada da ogni carica in Figc. Oggi la sentenza.