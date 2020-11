La Lazio e le pec mandate alle Asl: le mail sono il nodo principale con la procura

C'è la sosta per le nazionali, non ci sono impegni tra campionato e coppa, ma sono giorni più intensi che mai per la Lazio, al centro tra due vicende che scorrono in modo quasi parallelo. Da una parte c'è l'inchiesta della procura della Repubblica sulla clinica "Futura Diagnostica" di Avellino, in cui la Lazio - se dovessero esserci dei referti sbagliati - si dichiarerebbe parte lesa. Dall'altra c'è l'indagine federale, che la vede protagonista, con la Figc che ha aperto un fascicolo sul club di Lotito martedì 3 novembre per "possibili violazioni dei protocolli sanitari". Per questo secondo filone di giustizia sportiva, importante è stato ieri l'interrogatorio del responsabile sanitario Ivo Pulcini con la procura federale. Non in via Campania, nella sede, ma in un luogo tenuto nascosto, lontani da videocamere e giornalisti. Un'ora e mezza è durata l'udienza, a cui ha partecipato anche il coordinatore dello staff medico Rodia e che si è svolta dopo che era stata rimandata nelle prime due date fissate inizialmente. Il legale della Lazio, Gentile, ha commentato così quanto accaduto a TuttoMercatoWeb.com: "In un clima assolutamente cordiale, abbiamo avuto un incontro con la procura che ci ha chiesto dei chiarimenti su quanto accaduto. Noi li abbiamo forniti e al termine ci siamo ritenuti tutti soddisfatti".

Il vero nodo della questione, tra la Lazio e la procura federale, riguarda le comunicazioni scritte dei casi di positività della società alla Asl. I biancocelesti affermano di aver mandato, tramite delle pec, tutte le carte alle varie Asl di riferimento dei tesserati coinvolti. Ma le mail dichiarate non avrebbero trovato riscontro tra le prove a disposizione degli inquirenti guidati da Giovanni Chinè, che nelle scorse settimana hanno visitato più volte Formello raccogliendo tutto il materiale e i referti necessari. I lavori andranno avanti, gli elementi non mancano ma possibile che ci siano altre audizioni, prima che si arrivi all'esito definitivo. Il rischio del deferimento (ammenda economica o penalizzazione di massimo tre punti) è molto alto.