TMW RADIO - Rampulla: "Pallone d'Oro dei portieri a Buffon"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha commentato le ultime notizie a TMW Radio, durante Maracanà.

Sul Pallone d'Oro ai portieri

"Finalmente un premio per i portieri, se lo meritano. Lo avrebbero vinto sicuramente Zoff e Buffon. A chi lo darei oggi? Alisson mi piace molto, è il portiere moderno, completo. Io darei per ora il premio alal carriera e quindi a Buffon, che è sempre stato tra i migliori negli ultimi 15 anni. Altrimenti a Neuer. Ad oggi in Italia metterei Donnarumma, Meret e poi Mirante, anche se mi piace anche Audero".