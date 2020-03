tmwradio Rezza: "Coronavirus, calciatori a rischio. Campionato da sospendere"

Per parlare della questione Coronavirus nel calcio è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il prof. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore della Sanità.

Cosa dobbiamo aspettarci ora?

"La situazione è pesante. Per ora nel Nord Italia, poi non sappiamo cosa ci sarà, l'Italia rischia di essere tutta zona rossa. C'è un'epidemia in corso, non si può giocare con il pubblico ora. Il rischio fra i calciatori c'è, non possiamo nasconderlo. E' vero che sono molto controllati, quindi eventuali catene di trasmissione verrebbero identificate, ma un minimo di rischio c'è".

I tamponi con che cadenza vengono effettuati ai calciatori?

"Non credo ci sia una linea guida, anche perché può essere negativo oggi e domani positivo. Il punto che mi preoccupa è se togliamo la partita alle persone che non possono uscire, diventa tutto un po' triste".

Lei continuerebbe?

"I calciatori vengono a stretto contatto, quindi non posso escludere la possibile trasmissione, anche se giocano all'aria aperta, dove il rischio si diluisce. Però bisogna vedere quanto convenga continuare a giocare o meno".

Che consiglio dare al mondo del calcio?

"Se il campionato deve continuare, che sia a porte chiuse. Bisogna valutare se continuare a giocare implichi un rischio di trasmissione in giocatori che giocano in zone a rischio e zone ancora non toccate o poco. Se non si vuole rischiare nulla, si deve sospendere, altrimenti continuare a porte chiuse. Io, ispirandomi al principio di massima precauzione, sospenderei. I calciatori sarebbero da seguire davvero tanto per evitare il contagio".