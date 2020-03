tmwradio Sconcerti: "Coronavirus, spaventato da come affrontano la situazione all'estero"

Per parlare della situazione attuale è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti.

La situazione Coronavirus si sta espandendo anche negli Usa:

"L'America è ancora nella fase dello stupore, non crede a quello che vede. Credo che anche loro dovranno stringere qualcosa. Sarà interessante capire cosa succederà alla leadership di Trump e quanto e se gli sarà perdonato l'errore iniziale. E' partito in ritardo, e siamo in piena campagna elettorale. E questa cosa gli sarà rinfacciata molte volte. Ognuno cerca una soluzione propria, ossia di danneggiare meno i soldi di un Paese. E per questo è disposto a pagare un prezzo. Anche il fatto che qualcuno si infetti".

Non era forse meglio che questa situazione, sin dall'inizio, venisse gestita non da dei politici ma da degli esperti, che non hanno a che fare con la politica?

"La task force in Italia c'è già ed è stata fatta dagli esperti, non da politici. Per prendere delle decisioni però devi passare dalla politica, sennò diventa anarchia. Saremo anche arrivati in ritardo, ma ora tutti ci stanno imitando. La verità è che la situazione non era chiara nei primi momenti. Ho visto molta più lentezza in altri Paesi. Sono orgoglioso di come abbiamo affrontato il problema ma spaventato da chi lo sta sottovalutando all'estero".