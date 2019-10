TMW RADIO - Stendardo: "Lazio, con il Rennes obbligo dei tre punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex calciatore Guglielmo Stendardo ha parlato a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, di Europa League.

Sulla Lazio

"Col Rennes è una finale, ha ragione Inzaghi. E' costretta a vincere, servono i tre punti per non vedere pesantemente compromesso il percorso nella competizione. Anche se Inzaghi si affiderà ad un ampio turnover, serve mettere in campo una grande prestazione e cancellare la sconfitta di Cluj".

Sul rendimento in EL dei biancocelesti

"In alcuni momenti la Lazio ha avuto dei blackout. E' sempre andata vicino al momento della consacrazione. La Lazio può arrivare in fondo, ma a volte gli episodi e poi qualche blackout ha sbarrato la strada. ma ha tutte le qualità per fare bene, anche quest'anno".

Sulla querelle Inzaghi-Immobile

"Tra Inzaghi e Immobile c'è di più di una stima professionale. Lo hanno dimostrato abbracciandosi, lanciando un segnale all'esterno. Ciro è uno generoso, che vuole fare sempre gol. Ma Inzaghi deve anche gestirlo, perché non può giocare sempre".

Sull'Atalanta

"A Zagabria male, la squadra non era l'Atalanta solita. Con lo Shakthar meritava di vincere invece, ci sono tanti tifosi al seguito che hanno comunque apprezzato lo sforzo di una squadra che ha combattuto fino alla fine. Ormai è una realtà consolidata e bisogna fare i complimenti per questo a Percassi, per le strutture, per lo stadio".

Su Ferrero

"E' un presidente schietto, vulcanico, con un'esperienza basata su valori come la determinazione, la voglia di arrivare, pur non avendo fatto un percorso accademico. Ha dato un segnale che si può raggiungere ogni obiettivo se si hanno valori forti. E che ritroviamo anche nello sport".