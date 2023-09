Stendardo: "La Lazio soffre la cessione di Milinkovic. Ma con l'Atletico può arrivare la svolta"

vedi letture

Ai microfoni di Radiosei, Guglielmo Stendardo ha parlato della sfida di questa sera della Lazio contro l'Atletico Madrid in Champions League, partendo dalla cessione estiva di Milnkovic-Savic:

"La cessione di Milinkovic si fa sentire. Il suo fisico e la sua personalità non erano fattori da poco nelle scorse stagioni. Ci vorrà tempo per trovare una quadra. L'Atletico è una squadra di esperienza, al netto delle tante assenze. Riesce sempre a ritagliarsi un ruolo da protagonista in Europa, sono organizzati per vincere. Simeone riesce a dare motivazioni incredibili e i suoi sanno soffrire. Ci sono tante partite svolta in una stagione. Questa è una delle prima, secondo me. La Lazio ha la possibilità di mettere da parte un inizio complicato", le parole dell'ex difensore biancoceleste.