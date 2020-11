tmw radio Tacchinardi: "Inter-Paredes? Sarebbe meglio scambiare Eriksen con Milik"

vedi letture

A dire la sua sulla ripresa della Serie A, prevista questo weekend, è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Cosa ne pensa della Roma e del nuovo general manager Pinto?

"E' un profilo molto interessante. La sensazione è che piano piano, con un po' di ritardo ma per fare le giuste valutazioni, ha scelto con ponderazione. Si vuole internazionalizzare la società. E' un profilo interessante, ha fatto guadagnare molti soldi al Benfica con giocatori di qualità. Sono molto curioso di vederlo all'opera".

Juventus, Pirlo vuole dare le chiavi del centrocampo ad Arthur:

"Per Pirlo è stato un precampionato quello fatto finora, ha conosciuto la squadra e anche se stesso come allenatore, visto che non l'ha mai fatto. Ha ricaricato le batterie e ora credo abbia il quadro della situazione. In mezzo al campo serve qualità, chi detta i tempi e il brasiliano è l'unico che ha quelle caratteristiche. Ad oggi ha ancora un gioco corto, ma Pirlo deve provare a dare fiducia ad Arthur per capire se è un giocatore da Juve".

Inter, Eriksen ancora fuori?

"Eriksen non mi sta piacendo ma con la Danimarca sta facendo bene. Quindi è una condizione mentale la sua, non fisica. E' un peccato non vedere il suo livello all'Inter".

Paredes all'Inter per Eriksen. Farebbe questo scambio?

"Non mi ha mai fatto impazzire, non mi sembra dinamico, non ha dinamicità. Anche ha Roma non mi sembra abbia fatto benissimo. La situazione Eriksen è ingarbugliata, quindi nel caso lo scambierei con un bell'attaccante. Magari con il Napoli, ad esempio Eriksen-Milik".