Tacchinardi: "Sconvolto da polemiche Juve-Inter. No a calciopoli bis"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo alle tante polemiche che ci sono state negli ultimi giorni nel mondo del calcio: "Io sono rimasto sconvolto dalle polemiche riguardante Juventus-Inter. Non si può parlare di calciopoli bis in questo momento. È stato paradossale giocare la partita e penso si sia giocata solo per le pressioni esterne. Io sono stato calciatore e quando lo sei certe volte ti senti onnipotente, per questo si è giocato anche. Al posto di Damiano Tommasi avrei chiesto ai giocatori di smettere di giocare 15 giorni prima dell’effettivo stop. I presidenti adesso stanno avendo delle difficoltà economiche però in questo momento il pensiero deve essere rivolto solo alla salute pubblica”.

