TMW RADIO - Tiribocchi: "Lazio-Inter dirà quale sarà l'anti-Juve"

L'ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Cosa ci dici del derby di Milano?

"Ad oggi c'è grande differenza. Ma per esempio nel derby di Roma, dove la Lazio arrivava meglio e abbiamo visto cosa è successo. Non credo che sia una partita così scontata, anche se l'Inter sembra avanti, soprattutto come mentalità".

Come commenti il momento della Roma?

"Quando fai una mini rivoluzione, con tanti giovani, devi sapere che puoi lasciare dei punti per strada. Se poi arriva quarta o sesta, dipenderà dagli episodi. La Roma non può avere continuità di risultato, perché quando c'è da fare il salto, giustamente non tutti i giovani possono non essere pronti. Poi ci sono stati anche gli infortuni a condizionare la situazione".

Come hai visto il pari della Lazio col Verona? Può ancora dar fastidio nella lotta scudetto?

"Può continuare a farlo, si vuole mettere in mezzo a Lazio e Juve. E' molto forte, ma molto dipenderà dal calendario. Quello farà la differenza. Ieri poteva fare qualcosa di più ma è stata comunque una prestazione all'altezza. Il Verona ha giocato con coraggio e con la testa più libera. Ci poteva stare il pari. Ma la continuità c'è nei risultati".

Rrahmani e Kumbulla. Da quale dei due saresti stato più infastidito?

"Ad oggi da Rrahmani, sa quando venirti a prendere o farti andare in velocità. E' esploso in maniera esponenziale. L'altro è forte fisicamente, molto prestante, deve ancora capire qualche movimento ma è forte".

Lazio-Inter il 16 febbraio: uscirà da questa sfida l'anti-Juve?

"Lo scontro diretto dirà tanto, da qui alla fine perderanno qualche punto. Per rimanere attaccati alla Juventus devono affrontare lo scontro diretto e vincerlo .E lì si capirà qualcosa di più".