L'ex attaccante Sandro Tovalieri ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Roma.

Sulla Roma

"E' qualche anno che c'è una maledizione a Trigoria con tutti questi infortuni. Non sono semplici, ma molto spesso gravi. Venendo a mancare giocatori importantie facendo tre competizioni, poi si fa fatica, devi tornare sul mercato. Pensavo fosse passato il travaglio dello scorso anno. Speriamo non sia nulla di grave per Zappacosta,che ancora non ha potuto mostrate tutto il suo valore. E' una pedina importante per questa squadra. Difficile far riposare i giocatori più importanti, ma devi dare benzina anche alle riserve. Se ti si complica il girone di EL, vuol dire che hai dei limiti".

Su Dzeko

"E' Dzeko-dipendente la Roma? I problemi lo scorso anno li ha avuti tutta la squadra. Avendo risposato il progetto Roma, era normale che fosse qui con più entusiasmo. Ora si sente parte integrante, fa reparto da solo. Servirebbe solo un po' più di cattiveria in alcuni frangenti. Farà tanti gol e permetterà alla Roma di fare un campionato importante, che vuol dire ritornare in Champions".