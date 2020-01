Il procuratore Furio Valcareggi ha detto la sua sui temi di mercato (e non solo) in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Su Napoli-Lazio:

"Favoritissima la Lazio ma passa il Napoli. Gattuso deve avere un sussulto, deve sbloccare la situazione, non è possibile che vada avanti così. Mi aspetto un colpo di coda. Può essere la partita che sblocca il Napoli. E' stato traumatica la rottura con Ancelotti per De Laurentiis. E' stato il rinnegare le sue idee di calcio. Gattuso è un allenatore in crescita che ha tutto per fare bene".

Sul caso Roma-Inter:

"Qualcosa non è andato liscio. L'Inter ha barcollato. Non so il motivo vero, non so se fosse qualche clausola o le condizioni fisiche di Spinazzola. Politano serve molto Politano, a Conte fa comodo Spinazzola. Credo che abbia ragione Petrachi per quanto riguarda la procedura. Cortocircuito Ausilio-Marotta? Io ci credo, qualcosa deve esserci stato.Io credo che alla fine l'operazione possa farsi, quantomeno il passaggio di Politano alla Roma".