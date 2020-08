tmwradio Valentini: "Mancini alla Juve? Non ci credo molto ma non escludo"

vedi letture

A parlare delle ultime notizie di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Un pensiero sulla fine della stagione:

"Abbiamo sfangato questa stagione con grande dignità, il calcio ha dato prova di serietà e compostezza, portando al termine i campionati, cosa che non è successo in altri sport per spinta del Coni. Ma i problemi non sono finiti. Sono preoccupato per il calcio giovanile e dilettanti, che hanno risorse economiche minime. Non vedo per loro ancora la luce in fondo al tunnel".

Ieri Massimo Brambati ha confessato che la Juve pensa al dopo Sarri e che è stato contattato il ct azzurro Roberto Mancini. Lo reputa possibile?

"Se dice una cosa del genere, qualche segnale deve averli avuti. Non mi meraviglierei se lo scenario cambiasse nel giro di qualche settimana. Mancini con la Nazionale sta facendo un grande lavoro, non è contentissimo di questo lungo stop per la Nazionale, così come dei calendari. Alla Nazionale si deve voler bene sempre, non solo quando si vince. La Lega doveva fare uno sforzo per chiudere prima il campionato. Non ci credo molto ma non escludo l'operazione. La Federazione non ha mai trattenuto nessuno con le catene. Sicuramente l'affare Lippi lo ha innervosito, ma Gravina ha tutti i mezzi per confermarlo in Nazionale".

Stasera Roma-Siviglia in EL. Giallorossi che intanto vedono cambiare la proprietà:

"La Roma l'ha scampata bella con l'intervento di D'Alema che ha cercato di portare gli arabi. Ma è solo una battuta ovviamente. Si passa da una filosofia speculativa, portata avanti da Pallotta, a quella del cowboy texano, che ha forti disponibilità finanziarie ed è un imprenditore vero. Credo che la Roma e la sua tifoseria abbiano diritto a una società solida. Senza una grande società, non c'è una grande squadra. Fonseca e i suoi ragazzi hanno fatto miracoli negli ultimi mesi, viste le voci societarie. Mi auguro una finale di EL tutta italiana, come ai bei tempi".