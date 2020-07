tmwradio Vecchi: "Zaniolo? I suoi errori vengono ingigantiti. Futuro in Premier"

Per parlare di Nicolò Zaniolo e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto uno dei tecnici che lo ha allenato, Stefano Vecchi, ora al Sudtirol.

E' preoccupato della situazione Covid?

"La preoccupazione c'è, ma fino a un paio di mesi fa non si sapeva se si potesse riuscire a finire la stagione. Alla fine però si è riusciti a finire qui in Italia, così come all'estero, anche se c'è stato qualche caso in più. Mi sembra una situazione, se rimanesse tale, che si può controllare".

Quali i migliori giocatori quest'anno della Serie A?

"Portiere Gollini, che è cresciuto molto. Abbiamo dei portieri molto bravi in Italia. Difensore Acerbi, perché in Italia è il più forte per quello che ha fatto vedere. Se la Lazio s'è giocata per molto tempo il campionato, il merito è anche il suo. Centrocampista Brozovic, che ha fatto un'altra stagione ad alto livello, dopo quella con Spalletti. Attaccante Zapata".

Chi si salva: Lecce o Genoa?

"Credo che il Genoa abbia un vantaggio importante, il Lecce comunque ha lottato fino alla fine e ha giocato anche un buon calcio".

A chi il voto più alto tra Sarri e Conte?

"E' dura, hanno raggiunto entrambi obiettivi importanti. Sarri ha vinto lo Scudetto ma ha sofferto, l'Inter è migliorata. Darei 6.5 a entrambi".

Il podio dei tre giovani migliori?

"Donnarumma, che è una sicurezza, poi Bastoni che ha giocato ad alti livelli all'Inter, ha un grande futuro. Ha la sicurezza di un giocatore importante. Poi Zaniolo".

Proprio Zaniolo è al centro delle polemiche nelle ultime ore. Che ne pensa?

"E' un giocatore straordinario, ha commesso degli errori di gioventù ma spesso vengono ingigantiti. Se una sera esce e fa qualcosa ci può stare. In campo sta dimostrando le sue qualità, anche ora che è rientrato dopo l'infortunio. E' serio, un professionista, altrimenti uno non rientra dopo quell'infortunio a questi livelli".

Tecnicamente è indiscutibile, ma il carattere lo può limitare?

"Il fatto di giocare così spensierato, di non risparmiarsi mai, fa esserl otale anche fuori dal campo. Gli scivola addosso un po' tutto. Ha bisogno di libertà, perché poi quando c'è da lavorare non si tira indietro".

Tra dieci anni dove lo vede?

"A lui l'ho detto che è da calcio inglese, quindi in Premier. Sarebbe bello vederlo lì, in una big".

Sarebbe ottimo più per Sarri o per Conte?

"Lo sto vedendo anche alla Roma che è adatto a più ruoli, deve trovarne uno preciso, che ora non ha. Negll anni riuscirà a trovarlo".