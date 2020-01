TMW RADIO - Zaccardo: "Juventus favorita per la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Zaccardo, campione del mondo 2006, interviene a "Stadio Aperto" su TMW Radio parlando dell'ex compagno De Rossi, di Serie A e della nazionale.

Hai giocato con De Rossi che si è appena ritirato, che compagno è stato?

"Bisogna fare i complimenti a Daniele per la carriera e per la splendida persona che è. Con lui abbiamo vinto prima nelle giovanili e poi il mondiale del 2006. In Germania è stato grandissimo, dopo l'espulsione contro gli USA è tornato in finale e con carattere è andato a calciare il rigore. Lasciare Roma è stata dura sicuramente però si sentiva ancora giocatore ed ha scelto di continuare, ora ha smesso senza pressioni. I giocatori intelligenti capiscono quando è ora di smettere".

Ibrahimovic riuscirà a contribuire al cambio di rotta del Milan?

"Penso di si, l'ho visto bene dal punto di vista della qualità. Dal punto di vista del dinamismo ha perso un pò per via dell'età ma ha una personalità e una qualità che gli permetteranno di imporsi".

Sull'Inter:

"Se fanno le mosse giuste possono vincere il campionato. Vidal è un giocatore che Conte ha già allenato e sa quello che può dare".

La Juventus può vincere la Champions?

"La Juve vince ma non stravince, ancora non sono al top. Per vincere la Champions le squadre devono ingranare da marzo in poi, penso che nel girone di ritorno la squadra arriverà al massimo della condizione. L'anno scorso ho detto Liverpool, ma quest'anno se devo indicare una favorita dico Juventus".

Sull'Atalanta:

"In Italia batte tutte le squadre sul piano dell'intensità. Il bell'ambiente creato dalla società ha favorito i successi e penso che quest'anno arriveranno a migliorare la classifica dello scorso anno".

Sull'Italia di Mancini:

"Ad inizio anno ero scettico ma visto il girone di qualificazione, al netto di non aver incontrato nessuna big, sono convinto che l'Italia dirà la sua all'europeo. Ci possiamo credere perchè il gap con le grandi squadre è piccolo, conterà arrivare in forma a giugno".