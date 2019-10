TMW RADIO - Zoff: "Inter ha grande voglia. La Lazio ha potenzialità"

© foto di Federico De Luca

Il campione della Juventus e della Nazionale Dino Zoff ha parlato dei bianconeri e non solo durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sulla Juventus

"Si poteva anche fare di più. Dagli altri è stata fatta la partita perfetta per tenere la palla ma non sono riusciti a creare problemi. Higuain è un attaccante che va d'accordo con CR7, mi sembra una buona soluzione. Ma anche Dybala non è male".

Su Szczesny

"Di uscite non perfette se ne vedono. Ma fin qui ha fatto bene, a parte qualcosa. Ma ne vedo tanti che non ne fanno o che le fanno ma non sono così precisi".

Sulla sfida con l'Inter

"La Juventus ha una rosa straordinaria, che dove cadi, cadi bene. Sarri? E' secondo in classifica, ha una rosa forte ma il campo può dire altro".

Sull'Inter

"Ha determinazione, voglia di fare. Dopo Barcellona si vedrà. Lo scontro non è agevole, ma può fare la sua figura. Con la Juve non sarà determinante, ma qualche sintomo lo potrebbe dare. Sulla carta direi favorita la Juve, ma il primo tempo dell'Inter a Genova è stato molto bello. Chi mi ha colpito? Certamente Sensi, è quello che si è fatto notare di più. Lukaku ha sempre fatto bene".

Su Giampaolo

"Dare consigli da fuori è facile. Ma gli dico: l'importante è trovare l'equilibrio".

Su Sirigu e Donnarumma

"Sirigu può pensare al sorpasso, ma il futuro lo sappiamo tutti che è Donnarumma. Adesso però può pensare ad essere lui titolare".

Sulla Lazio

"Ha una rosa che può cambiare spesso. Sono stato male domenica, perché vedendo una squadra che vince così, poi ti viene la rabbia di aver penso i punti prima. Ha grande potenzialità questa squadra".