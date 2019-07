Fonte: Dall'inviato, Giovanni Albanese

Dopo Matthijs de Ligt, i tifosi della Juventus chiedono anche Paul Pogba all'agente Mino Raiola. In occasione del ritorno al J Medical, i sostenitori bianconeri presenti all'esterno della struttura medica hanno chiesto in coro al procuratore: "Portaci Pogba". Il francese, ora al Manchester United, rappresenta dunque il sogno dei sostenitori della Vecchia Signora. In basso le immagini raccolte dal nostro inviato: