TMW - Rizzoli: "Dobbiamo migliorare ma valuto l'annata positiva"

Fonte: dall'inviato Raimondo De Magistris

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri per la Serie A, parla dal palco della Hall of Fame, a Firenz, del ruolo dell'arbitro e della stagione delle giacchette nere di massima serie italiana: "Il rispetto è un valore che ti deve insegnare la famiglia, un ragazzo si avvicina all'arbitraggio per curiosità e impara ad amarlo, le regole e rispetto. E' un valore importante per noi arbitri e che nel calcio c'è, a volte lo si dimentica e questa è una cosa che bisognerebbe imparare a non fare. Io dico "siate rispettosi" e se qualcuno se lo dimentica, voi non lo fate. Il VAR? Stiamo cercando di fare un percorso con l'AIA e la Lega cercando di essere più chiari e trasparenti possibile. Comunicare meglio, grazie alla struttura di Coverciano, è un altro obiettivo. Ci guadagna sicuramente anche la credibilità del gioco più bello del mondo. Il dialogo, se costruttivo, ha sempre portato a risultati positivi.

La stagione: "Dobbiamo migliorare ma valuto l'annata positiva, comunque sia è un anno di esperienza molto importante in cui abbiamo preso decisioni difficili in un campionato difficile sin dalla prima giornata. E' un campionato estremamente probatorio in cui abbiamo portato la nave in porto, anche se c'è da migliorare ancora tanto".