TMW - Roma, contro la Juve c'è anche l'ipotesi della difesa a tre

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimissime di formazione sulla Roma, attesa dall'impegnativa trasferta contro la Juventus. Fonseca, senza, Mkhitaryan, è intenzionato a confermare i titolari che hanno affrontato il Torino. Zaniolo, nonostante non sia al top, scenderà in campo dal primo minuto contro i bianconeri al fianco di Pellegrini e Perotti, alle spalle di Dzeko. Anche negli altri reparti tutto confermato con Pau Lopez in porta e difesa a 4 composta da Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov. In mediana solita coppia: Veretout-Diawara. Recuperati Fazio e Cristante che andranno in panchina. Unica variante, la possibilità di variare l'assetto della difesa: Fonseca infatti ha provato la retroguardia a tre (Fazio, Mancini, Smalling), ma per il momento resta in pole il classico schieramento a quattro.