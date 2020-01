TMW - Roma, Zaniolo ha lasciato Villa Stuart: tra 4 mesi in campo

Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Nicolò Zaniolo ha lasciato poco fa Villa Stuart dopo l'operazione di lunedì al ginocchio. Già da martedì il classe 1999 ha iniziato la riabilitazione, che proseguirà per i prossimi due mesi.

I tempi di recupero - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione lo stesso Zaniolo, se tutto dovesse andare per il meglio, può ancora sperare nell'Europeo, visto che la riabilitazione medica durerà due mesi, poi effettuerà la riatletizzazione per un altro mese e in quello successivo si dedicherà alla preparazione atletica. Il totale dovrebbe dunque essere di 4 mesi e il giocatore potrebbe per questo tornare in campo intorno a maggio.