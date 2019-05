TMW - Samp, a Campomorone campetto intitolato al piccolo Samuele

Fonte: Inviato a Campomorone (GE)

Un campo per i bambini intitolato a chi, da quel maledetto 14 agosto dell'anno scorso, non potrà più essere a giocare con loro. Si è tenuta questa sera l’intitolazione del campo sportivo dei giardini Dossetti a Samuele Robbiano, il bimbo scomparso insieme a mamma Ersilia e papà Roberto nel crollo di ponte Morandi. Erano presenti il primo cittadino del paese della Val Polcevera Paola Guidi, la famiglia del piccolo e i suoi compagni di scuola e del minivolley. In rappresentazione della Sampdoria, che ha contribuito alla ristrutturazione del campo, c’erano Carlo Osti e Dennis Praet.

Le parole del sindaco - "Siamo qui a dedicare il campetto a ricordo di un bimbo che per la sua sfortunata scomparsa ha scosso la comunità - ha dichiarato il sindaco di Campomorone Paola Guidi -. Siamo qui con i familiari e gli amici per ricordare otto anni di esistenza intensa e vogliamo fare sì che si tenga memoria della sua vita".

Il saluto di Osti - Il direttore sportivo blucerchiato ha poi dichiarato "Volevo ringraziare il sindaco, la signora Paola Guidi, per l’invito e le bellissime parole perché il calcio può stare vicino alle persone in questi momenti. Questa è un’iniziativa a cui la Samp tiene molto. Questa è una comunità molto unita, questa tragedia non si dimenticherà e dalla vicinanza della gente alla famiglia vedo che questa stessa famiglia ha lasciato un segno nella comunità".