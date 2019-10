TMW - Tarantino: "Baggio come Maradona e Ronaldo: in campo zero stress"

Fonte: Dal nostro inviato a Bologna, Giacomo Iacobellis

© foto di Federico De Luca

Ex compagno di squadra di Maradona, Baggio, Zola e Ronaldo nel corso della sua lunga carriera, Massimo Tarantino ha svelato la caratteristica che contraddistingueva i grandi campioni con cui ha giocato. Queste le sue dichiarazioni a TMW nella zona mista pre-partita della "Partita delle leggende" tra Bologna e Real Madrid: "Il miglior compagno tra Maradona, Baggio, Zola e Ronaldo? Sono stati tutti diversi, ma tutti egualmente grandi. Qualunque cosa facessero in campo, la facevano con naturalezza. Per loro la partita non era un momento di stress, per gli altri sì".