Strenna natalizia via web per l'Udinese Academy, importante progetto portato avanti dall'Udinese, che sta investendo sul territorio italiano per il futuro. Un webinar che ha visto protagonisti Furio Corosu (Coordinatore Tecnico di Udinese Academy), Angelo Trevisan (responsabile del settore giovanile bianconero, i tecnici dell'Academy (Luigi Cuomo, Josè La Cagnina, Matteo Barella e Francesco Nenciarini), le società affiliate e i ragazzi delle stesse oltre poi a vari protagonisti della prima squadra.

E' stato il Responsabile del progetto Academy, Alec Bolla a fare gli onori di casa: "E' nato tutto quasi per gioco, ho proposto questa idea al Dg Collavino che l'ha trovata entusiasmante: da li è nato tutto, e ora ci troviamo, come una grande e unita famiglia, a farci gli auguri di Natale. Per la situazione attuale legata al Covid-19 non è stato possibile festeggiare in presenza, ma l'Udinese ci teneva a far vedere che era presente con i tanti ragazzi. Ovviamente nel corso dei mesi abbiamo dovuto modificare i nostri programmi, ma stiamo progettando tante altre cose perché quando si potrà ripartire dovremmo farlo anche più forte di prima, dovremmo correre veloci. Il tutto senza mai perdere di vista la nostra missione, ovvero quella di formare tecnici per far crescere i ragazzi".

Una preparazione che si sta sviluppando anche on line, come ha poi precisato Corosu: "Non potendo più fare molto in presenza, abbiamo studiato dei quaderni tecnici, e adesso promuoveremo dei webinair sulle didattiche del lavoro sul capo. Le prime saranno il 21-22-23 dicembre, altre ce ne saranno a gennaio e febbraio, quando riporteremo sul web quello che si fa in campo. Le innovazioni tecniche non saranno proposte solo rappresentazioni grafiche, ma anche animati, e sarà sviluppato un progetto incentrato sui giovani calciatori, anche a livello socio-psicologico".

Dopo i saluti di Franco Collavino, è stata invece la volta degli attesi mister Luca Gotti e Juan Musso, che hanno dato vita anche a un simpatico siparietto fatto di scherzi e battute. Il tecnico si è poi rivolto ai ragazzi: "E' per me un vero piacere esser qui, da bambino, quando la sera guardavo il soffitto di camera, immaginavo spesso scenari con il pallone che faceva da padrone. Spero di vedere qualcuno di voi poter poi giocare nell'Udinese, ma vorrei sottolineare che il calcio può essere un percorso positivo a prescindere dal dopo, perché è un percorso di sviluppo con connotazioni positive. Non conta solo il risultato della gara o la prestazione, il calcio è aggregazione tra persone, emozione, gioia e anche perdendo si impara: dietro a dove siamo arrivati noi ci sono impegno, dedizione ma anche superamento delle sconfitte, perché chi ha voglia di rimettersi in gioco è un vincente. Chiedo quindi ai bimbi di porsi un piccolo obiettivo: quello di impegnarsi sempre al massimo".

Ha poi concluso l'evento, prima del virtuale brindisi, il portiere bianconero: "I bambini possono creare quello che vogliono, devo sono aver la voglia di migliorarsi sempre: determinazione e costanza, le cose si costruiscono mattone dopo mattone. Come stiamo facendo noi, che vogliamo migliorarci sia di gruppo che di singoli: condividiamo molto insieme, e si vede dai risultati, ma è l'idea di squadra che fa la differenza".

Ricordiamo che è possibile seguire il progetto Udinese Academy anche su Udinese TV (canale 110 del digitale terrestre), che ha dedicato a questo un format bisettimanale che vede ogni volta protagoniste due società affiliate che si raccontano.