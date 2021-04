Tokyo, ipotesi rinuncia del governo giapponese: "Annullare i Giochi è un'opzione"

vedi letture

Il numero due nel principale partito al Governo in Giappone ha stimato che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero anche essere annullate, se la curva dei contagi da coronavirus dovesse continuare ad aggravarsi. "Dovremo cancellare i Giochi senza esitazione, se non sarà più possibile controllare l'epidemia", ha detto Toshihiro Nikai, in un'intervista al canale televisivo giapponese TBS. "Se i contagi si stanno diffondendo a causa delle Olimpiadi, non so a cosa servono". Il Paese sta infatti attraversando una quarta ondata di infezioni a meno di 100 giorni dall'inizio dei Giochi.