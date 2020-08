Toni è sicuro: "Immobile brillerà anche in maglia azzurra. Sarà Insigne ad aiutarlo"

Nella Lazio è il naturale terminale di gioco. Milinkovic e Luis Alberto sono campioni che amano più l’assist del gol. Non ha spesso un secondo attaccante al fianco, magari un po’ “egoista”. In Nazionale non può essere lo stesso, ma vale per tutti". Parla così a La Gazzetta dello Sport Luca Toni, in merito ai numeri di Ciro Immobile: "Deve restare sereno, senza subire le pressioni che inevitabilmente ci sono. Altrimenti ti si... rimpicciolisce la porta. Alla Lazio è leader, se c’è un momento di appannamento l’ambiente lo sostiene e non perde fiducia. In azzurro ogni partita devi dimostrare il tuo valore. Ma ci riuscirà, non vedo problemi di ordine tattico".

Il feeling con il commissario tecnico Mancini?

"Roberto sta costruendo un grande gruppo, che coniuga gioco e risultati. E per ottenere risultati importanti per me servono prima di tutto un ottimo portiere e un centravanti che segna. Immobile diventerà il cannoniere anche in Nazionale. E credo che possa aiutarlo molto il suo amico Insigne: hanno una grande intesa anche fuori dal campo e Lorenzo non è un egoista sotto porta".