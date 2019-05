Nel giorno dell'esordio dell'Hellas Verona nei playoff di Serie B contro il Perugia Luca Toni, ex attaccante degli scaligeri, ha raccontato le sue impressioni dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: "L’Hellas è tra le più forti in corsa. Ha investito molto. Può andare fine fondo. Già doveva vincere campionato. Ma ha questa enorme fortuna di passare dai playoff nei quali non c’è più il Palermo. E la metto tra le candidate alla vittoria finale".

Toni poi ha parlato anche del caos che ha travolto un altro su ex club: il Palermo. "Non riesco a capacitarmi di quello che è successo - afferma l'ex attaccante -. Aspettano la fine per dire: bene, siete terzi, grazie e adesso retrocedete. Di fatto, tutto è stato scombussolato. Classifica e senso dei playoff. Non so cosa c’è dietro. Ma così non va".