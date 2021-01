Toni: "Lewa top, Lukaku forte ma gli serve un partner d'attacco con determinate caratteristiche"

Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, Luca Toni ha parlato degli attaccanti: "Lewandowski è il top. Il fisioterapista che portai io al Bayern, Gianni Bianchi, mi dice che è un professionista pazzesco, non a caso gioca praticamente sempre. Però mi piacerebbe vedere Robert in Italia, un po’ come ha fatto Cristiano Ronaldo. Dopo Lewandowski, metto Haaland e Morata. E Lukaku? E’ molto forte, ci mancherebbe. Ma Lukaku ha bisogno di avere accanto un attaccante con determinate caratteristiche. Morata, invece, gioca bene con chiunque e per questo preferisco lo spagnolo".