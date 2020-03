Toni sul mercato extra large: "Impensabile. La priorità è decidere come finire la stagione"

"Una chiusura del mercato al 31 dicembre è impensabile - presa di posizione molto netta da parte di Luca Toni, che dopo aver indossato 15 maglie diverse in carriera, parlando alla Gazzetta dello Sport, si schiera apertamente contro l'ipotesi di un mercato lungo 4-5 mesi - Il mercato viene per forza dopo al calcio giocato e in questo momento come si fa ad immaginare un rientro in campo in questa situazione. Come possiamo chiedere ai calciatori di giocare tre partite a settimana?". Infine, ancora parlando del mercato extra large: "Non servirebbe a nulla. Quanti colpi vengono chiusi nel corso dell'ultima settimana? Non escludo che basti un mese ma ripeto: la priorità è fare ordine sulla stagione, tutto il resto viene dopo".