Toni sullo sfogo di Conte: "Avrebbe prima dovuto parlarne con la società"

L'ex calciatore Luca Toni, intervenuto a Rai Sport nel corso di "90° minuto", ha commentato così lo sfogo di Antonio Conte dopo la gara contro l'Atalanta: "Con chi se l’è presa Conte? Non so, ce l’avrà sicuramente con qualcuno della società. Sinceramente ero d’accordo con lui sul fatto che ad arrivare secondi si è i primi dei perdenti. Per quanto riguarda invece questo nuovo sfogo, secondo me sarebbe stato giusto invece parlarne in società prima di rendere le cose pubbliche. Conte cercherà di migliorare qualcosa all'Inter, non si sente protetto", le sue parole riprese da FcInterNews.it.