Torino-Atalanta è stata, nel bene e nel male, una partita da record. Per i granata è stata la prima sconfitta casalinga della propria storia con sette gol di scarto, oltre ad essere la peggior sconfitta dell’era Cairo. Per i nerazzurri si è trattato invece della prima vittoria della propria storia in Serie A con sette gol di distacco. L’Atalanta, inoltre, ha segnato almeno cinque gol in trasferta per otto volte nella propria storia nella massima categoria: sei di queste sono arrivate con Gian Piero Gasperini in panchina.